«Гениальная девочка»: четырехлетняя внучка Крутого осваивает Бетховена на фортепиано

Четырехлетняя внучка Игоря Крутого осваивает Бетховена на фортепиано. Ранее композитор неоднократно признавался, что маленькая Деми проявляет большой интерес к музицированию – наравне с остальными родственниками девочка помогает Крутому сочинять музыку для концертов. По возможности вся семья собирается вокруг рояля, где Игорь подбирает необходимые ноты, а остальные стараются дать дельный совет.

Крутой подмечал – он не хотел бы, чтобы кто-то из его наследников шел по его стопам, ведь работа в шоу-бизнесе серьезный и не всегда благодарный труд. Однако, судя по всему, маленькая Деми сама намерена выбрать свой путь – уже сейчас малышка осваивает фортепиано и демонстрирует большие успехи.

На днях Крутой вновь поделился видео, на котором внучка подбирает подходящее звучание. От усердия Деми даже высунула язык, что делает ее попытки еще умилительнее.

«Деми Крутая, Игорь Крутой «К Элизе» (Л. В. Бетховен). Мы с Демкой организовали телемост с Америкой и исполнили, кто как смог, это бессмертное творение Великого Людвига Ван Бетховена…», — подписал запись Крутой.

Подписчиков композитора усердие девочки восхитило. Ребенка люди назвали чудесным и подметили – у Деми большое будущее. «Гениальная девочка», «Вступление самое дорогое», «Соавтор растет, кажись», — поделились они мыслями.