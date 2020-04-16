«Какая помощница»: Топурия запечатлела четырехлетнюю дочку в модном платье за уборкой

Певица рада тому, что у нее растет хозяйственная наследница.

Кети Топурия не скрывает, что мечтает стать многодетной мамой. Однако пока у 33-летней певицы лишь одна дочь Оливия от бывшего мужа Льва Гейхмана. Правда уже несколько месяцев ходят слухи, что девушка носит под сердцем ребенка от нового избранника дипломата Льва Деньгова, но эту информацию пока никто не подтвердил. Артистка коротает дни в самоизоляции со своим избранником и четырехлетней наследницей.

Первое время ребенок Кети тяжело переносила постоянное нахождение дома, но потом придумала себе занятие. Оливия стал вести свой блог, где рассказывает, чем можно себя занять. Она рисует разными предметами, мастерит открытки и разные аппликации. Как оказалось, девочка помогает маме с домашними хлопотами. Так накануне Топурия захотела сделать фирменный салат. Дочка с удовольствием нарезала овощи и зелень.

А спустя несколько часов наследница звезды взяла пылесос и убралась на кухне. «Какая помощница», — восхитилась ею мама. Оливия была облачена в серое платье с принтом и черные колготки, а ее волосы были заплетены в косички. Кадрами певица поделилась у себя в stories. Поклонники уверены, что кроха вырастет копией своей мамы.

Напомним, что ранее Топурия рассказала, как ей удается оставаться в хорошей форме. По ее словам она набрала больше 10 кг только когда была беременна. Потом певица достаточно быстро вернулась к прежним объемам.