«Нам очень хорошо»: Воля и Утяшева задались вопросом, зачем они рожали детей

Юморист и телеведущая так сильно хотели побыть вместе в стенах своего дома, что спровоцировали самоизоляцию для всей страны.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева признались, что причина появления коронавируса кроется в них самих. Резидент Comedy Club и телеведущая рассказали, что достаточно давно мечтали побыть друг с другом наедине, но никто из них не подозревал, что банальный запрос в космос закончится масштабным коллапсом.

«Мы вот сейчас только жить начали! Нам очень хорошо! Мы все время мечтали, как не уезжать на съемки, как работать на удаленке, как бы детям побольше времени уделять. Ребят, мы просим прощения у всего остального мира. Мы загадывали для себя», — посмеялись они.

Гимнастка также призналась – в освободившееся время они стараются больше играть с Робертом и Софией. Правда, чаще всего супруги имитируют существ, в образе которых можно просто полежать.

«Мы их рожали зачем? Чтобы развлекать? Чтобы нас развлекали! Есть крутая игра – называется «мертвые змеи». Мама и папа ложатся и имитируют собой змей, а дети уходят из комнаты, чтобы не мешать змеям умирать. А следующая игра – София и Роберт – это мама и папа, а мы – София и Роберт. Мы бегаем, а они нас пытаются уложить спать», — отметила в разговоре с Лаурой Джугелия Ляйсан.

Утяшева подчеркнула — для нее самоизоляция не стала чем-то сверхъестественным, ведь ранее она несколько лет пробыла в декрете с Софией и Робертом. Единственное — супруги очень переживают за родителей. Из-за большого возраста мама и папа Воли, а также бабушки Ляйсан находятся в зоне риска.