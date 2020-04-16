Сутки в элитной клинике обходятся Джигану в 100 тысяч рублей

Исполнитель находится в оздоровительном комплексе «Вилла Плес» и живет в большом номере площадью 130 квадратных метров.

Стало известно во сколько Джигану обходится лечение в оздоровительном комплексе «Вилла Плес». Популярное среди звезд место стоит весьма недешево. Сутки пребывания обходятся исполнителю в 100 тысяч рублей.

Многодетный отец занимает большой номер, площадью в 130 квадратных метров. В распоряжении постояльца терраса, сауна, бассейн и пятиразовое детокс-питание, пишет StarHit.

На территории комплекса разрешены прогулки, но только в сопровождении сотрудника. А вот встречи с родными и близкими строго ограничены. Известно, что супруга исполнителя Оксана Самойлова приезжала его навестить только один раз.

Пока исполнитель борется со своим недугом и пытается вернуться к нормальной жизни, его супруга Оксана Самойлова занимается бракоразводным процессом. Незадолго до того, как оказаться на реабилитации певец заявил, что не планирует дальше сохранять семью, в которой подрастают четверо детей.

Разрыв отношений дался многодетной маме очень тяжело.

«Я работаю с психологом. Моим детям тоже нужен психолог. У них уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями: в чем они виноваты. Обиды прожигают мне сердце…я проживаю свой личный ад, но знаю что он закончится, нужно просто перетерпеть», — признавалась Оксана в соцсетях.

Пара прожила вместе 10 лет. Они уже выставили на продажу загородный особняк, но оформить официальный развод пока невозможно из-за ситуации с коронавирусом, пишет сайт argumenti.ru.