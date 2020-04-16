«Он дал мне гораздо больше, чем деньги»: Волочкова похвалилась сюрпризом от поклонника

44-летняя балерина Анастасия Волочкова похвалилась приятным сюрпризом от поклонника. Экс-прима Большого театра никогда не скрывала, что пользуется вниманием у мужчин: Волочкова регулярно размещает на личной странице в Instagram снимки с пышными букетами. Недавно она и вовсе собиралась выходить замуж за человека, с которым, как признавалась сама Настя, она чувствует себя счастливой.

На досуге Волочкова рассказала, что в свое время за ней очень красиво ухаживал один мужчина, которого она считала добрым другом. Некий Сергей узнал, что балерина давно мечтает о домашнем театре. Ухажер нашел людей, которые осуществят желание знаменитости и два месяца возводил конструкцию на самом верхнем этаже, запрещая Волочковой туда подниматься.

Увидеть результат Волочкова смогла лишь в январе.

«Получить такой подарок было настолько неожиданно и лестно, что по сей день у меня перехватывает дыхание, когда я вспоминаю этот момент. Сергей дал мне гораздо больше, чем деньги и богатство. Это был самый сказочный и самый трогательный подарок», — поведала она «Комсомольской правде».