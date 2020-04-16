Стало известно, кто научил Брэда Питта целоваться

58-летняя американская актриса Элизабет Макговерн поделилась интимной подробностью жизни Брэда Питта. Оказывается, именно она научила целоваться голливудского секс-символа.

К тому моменту актеру было около тридцати лет, и он оказался на одной съемочной площадке с Элизабет Макговерн. Шли съемки романтической комедии «Услуга» (1994 год) и по сюжету у героев Питта и Макговерн были отношения.

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Пара часто оказывалась в постели и поцелуи давались партнерам особенно сложно. По словам актрисы, ее партнер почти не владел данным искусством. Пришлось обучать секс-символа с самых азов, но Элизабет не жаловалась. Она терпеливо преподала урок коллеге и проявила стойкость во время длительной практики.