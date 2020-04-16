Стало известно, кто научил Брэда Питта целоваться

58-летняя американская актриса Элизабет Макговерн поделилась интимной подробностью жизни Брэда Питта. Оказывается, именно она научила целоваться голливудского секс-символа.
К тому моменту актеру было около тридцати лет, и он оказался на одной съемочной площадке с Элизабет Макговерн. Шли съемки романтической комедии «Услуга» (1994 год) и по сюжету у героев Питта и Макговерн были отношения.
Пара часто оказывалась в постели и поцелуи давались партнерам особенно сложно. По словам актрисы, ее партнер почти не владел данным искусством. Пришлось обучать секс-символа с самых азов, но Элизабет не жаловалась. Она терпеливо преподала урок коллеге и проявила стойкость во время длительной практики.
«Он много раз бил меня по зубам своими. Так что это я сделала его таким, какой он есть сейчас. Он всему научился у меня!» — цитирует Элизабет Daily Mail
Актриса признается, что Брэд Питт оказался отличным учеником, он усвоил науку в совершенстве.
«Это же моя работа. Прекрасная оплачиваемая работа… Есть худшие способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась», — вспоминает события прошлых лет Макговерн.
После этих событий прошло много времени. Брэд Питт успел стать законным супругом Анджелины Джоли и развестись с ней в 2019 году. После этого не утихают слухи, что актер вернулся к своей первой жене Дженнифер Энистон.
А вот в жизни Джоли пока так и не появился другой мужчина. Отец актрисы просит дочь помириться с экс-супругом, поскольку считает его порядочным человеком, пишет сайт Актуальные новости.