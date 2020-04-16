«Никто ничего не узнает»: Zivert откровенно рассказала о флирте с Кридом и Гуфом

Юля Zivert откровенно рассказала о флирте с Егором Кридом и Гуфом. Долгое время в шоу-бизнесе ходили слухи, что исполнительница встречается с автором хита «Моя невеста»: молодых людей часто видели вместе на светских вечеринках. Многие утвердились в своем убеждении, когда Zivert появилась на вечеринке общего с Кридом друга: там девушка и парень трогательно ворковали, Егор и вовсе ни на шаг не отходил от Юли.

Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин» Zivert рассказала – ничего у нее с Кридом не было. Повышенный интерес исполнитель к ней проявил просто потому что она стала «новенькой в классе» — мол, в шоу-бизнесе все друг друга давно знают, а она стала своеобразной «свежей кровью».

Не было у Юли ничего серьезного и с Гуфом, которому также приписывали отношения с Zivert. Певица отметила, что рэпер действительно писал ей некие сообщения, но не предлагал ничего конкретного.

«Я бы ему сразу сказала: «Слышь, отвали». Меня такое вообще не интересует. Он мне сначала вообще про музло, про творчество, а потом начал сам распускать какие-то сплетни, что мне нравится Zivert, я ей пишу, а она — нет. Может и был намек типа «я не против с тобой погулять», но я не отвечаю на такие штуки», — откровенно рассказала она.

Юля, о чьей личной жизни почти никто ничего не знает, заявила – она держит эту тему в строгой секретности.

«Никто ничего о моей личной жизни не узнает. Я и так все время на виду, открыта. Я вытаскиваю из себя очень много, выворачиваю душу наизнанку. Я еще давно поняла для себя, что счастье любит тишину», — резюмировала она.