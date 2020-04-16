«Очень хорошо готовит»: Водянова похвасталась умениями старшего сына Лукаса

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь миллионов людей – как простых жителей, так и звезд самой разной величины. Власти Франции ввели карантин в стране 14 марта, и продлится это ограничение до 11 мая. Супермодель Наталья Водянова, как и многие французы, находится в изоляции в эти дни.

Водянова рассказала в онлайн-интервью писателю и журналисту Михаилу Зыгарю, что не сразу привыкла к домашним делам – сейчас звезда мировых подиумов, например, сама готовит еду на всю свою большую семью.

«Чтобы пойти и два раза в день приготовить на 10 человек, нужны большие кастрюли и большие сковородки и много-много терпения. Плюс у нас некоторые постятся, некоторые не едят мясо, вегетарианцы, кто-то это не любит, кто-то — то, все разные. И я почувствовала, каково это – кормить нашу семью», — поведала о своих хлопотах звезда.

Водянова признается, что так системно не готовила очень давно – в «докарантинной жизни» ей помогали специалисты. А сейчас приходится рассчитывать только на свои силы. Но ей иногда приходит на помощь старший сын Лукас. Оказывается, 18-летний юноша успешно справляется на кухне.

«Лукас готовит, поддерживает меня, когда я уже совсем не могу, он вступает в роль хозяина на кухне. Он очень хорошо готовит», — с удовольствием сообщила модель.

У 38-летней Натальи Водяновой, напомним, пятеро детей. Трое наследников – Лукас, Нева и Виктор — появились у модели в первом браке с британцем Джастином Портманом, а двое сыновей – в гражданском браке с французским бизнесменом Антуаном Арно.