Жанна Мартиросян пожаловалась на лишние килограммы

Супруга Гарика Мартиросяна с юмором отнеслась к необходимости сидеть дома из-за пандемии коронавируса

Жанна Мартиросян поделилась с подписчиками промежуточными итогами карантина. Вынужденная самоизоляция сказывается на фигуре, и супруга юмориста достала весы.

Судя по всему, лишние килограммы не заставили себя долго ждать, писательница шуточно заключила, что «весы показывают чей-то номер телефона».

На своей странице в Instagram 43-летняя домохозяйка проиллюстрировала крик души. Она разместила снимок, сделанный в гостиной у огромного зеркала. На фото Жанна серьезно прибавила в объемах, а вот отражение в зеркале сохранило прежнюю стройность фигуры.

«Девочки, кто-нибудь уже взвешивался? Мои весы показывают чей-то номер телефона. P. S. В зеркале мое старое отражение, еще до карантиновое», — цитирует слова женщины 5-tv.ru.

Подписчики тут же раскусили супругу резидента Comedy Club.

«Не верю! Вы это расширили», — пишут в комментариях.

Отрицать данный факт Жанна не стала, но надо признать, мало кому в сложившихся условиях удается избежать лишних килограммов.

«Мне кажется я понимаю, чем вы влюбили в себя армянина», — рукоплескают в комментариях подписчики.

Если шутка с фотошопом от Жанны Левиной насмешила пользователей, то попытка скрыть лишние килограммы у певицы Нюши вызвала обратный эффект.

Накануне супруг артистки разместил на своей странице в соцсети романтический снимок. На девушке короткое черное платье и объемный пиджак. Наряд почти полностью открывает ноги певицы и, по мнению подписчиков, именно их неумело пытались «похудеть» с помощью фоторедактора. В итоге пол под ногами у пары буквально «поплыл», сообщает телеканал «360».