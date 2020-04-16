«Развод для лохов»: Кудрявцеву обманули мошенники

48-летняя Лера Кудрявцева стала жертвой мошенничества. Журналистам телеведущая рассказала, что на карантине заказала из-за рубежа краску для волос. Спустя некоторое время она обнаружила у себя в почтовом ящике извещение о том, что свою посылку можно забрать на почте. Ведущая «Секрета на миллион» пришла в здание, оповестила о своем намерении работников и стала ждать.

Когда факт наличия посылки подтвердился, сотрудница, которая должна была выдать посылку, попросила Кудрявцеву доплатить около четырех тысяч рублей. Лера тут же припомнила, что оплачивала краску сразу после оформления, решила уточнить, а затем деньги все же отдала.

Вернувшись домой, Кудрявцева открыла коробку и обнаружила в ней жидкие удобрения для почвы. Долгое время она пыталась понять, что видит перед собой. В какой-то момент Лере даже показалось, что она не вполне отдает себе отчет.

«Начала искать эти фирмы, наткнулась на отзывы — и оказалось, что это развод для таких лохов, как я. В базе есть мои данные. Мошенники используют их в надежде, что оплачу посылку и не буду проверять, так я и сделала. Ясное дело, времени разбираться с этим нет, но обидно», — рассказала она «Антенне-Телесемь».

Отметим, что Кудрявцева не единственная, кто стала жертвой чужого обмана из-за своей известности. Так, некогда Вера Брежнева после очередного гастрольного тура вместо денег получила расписку на 235 тысяч рублей. Денег звезде так, в итоге, никто и не перечислил. От лица Полины Гагариной в свое время рекламировали средства для похудения, а от имени Димы Билана набирали массовку для участия в клипе. За съемку желающим нужно было заплатить по 1200 рублей.