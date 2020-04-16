«За сало я сейчас много бы отдала»: Боня страдает от нехватки любимых продуктов

Телеведущая Виктория Боня по-настоящему страдает в самоизоляции. Нет, звезда не подхватила коронавирус и не потеряла работу, однако есть кое-что, чего ей сейчас очень не хватает. Боня хочет поесть сала и непременно с гренками. Видеоролик именно на эту тему знаменитость выложила в свой официальный аккаунт в Instagram. Можно заметить, как после произнесения слова «сало» зрачки Бони заметно расширяются, кто бы мог подумать, что этот деликатес производит такое впечатление на звезду.

Видеоролик далеко не нов, но в условиях самоизоляции актуален как никогда.

«За солёное сало я сейчас много бы отдала. Есть ещё любители сальца с гренками??» — поинтересовалась у подписчиков Виктория.