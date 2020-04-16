«Будь здоров и счастлив!»: Киркоров поздравил Урганта с днем рождения

В четверг, 16 апреля, телеведущий Иван Ургант отмечает день рождения, звезде исполнилось 42 года. Одним из первых поздравить своего коллегу по шоу-бизнесу поспешил певец Филипп Киркоров. Исполнитель выложил любительский видеоролик, явно снятый во время последнего новогоднего голубого огонька. За большим столом собрались звезды и подняв бокалы поют знаменитую песню «Ой, мороз, мороз». При этом Ургант в строгом черном костюме и со своей фирменной кружкой, а рядом возвышается поистине огромный Филипп, который кажется еще больше из-за массивного белого костюма. Главным украшением наряда стала гигантская корона с перьями, которые несколько раз все же зацепили Ивана по лицу, пока Филипп размахивал головой.

«Этим невероятно эмоциональным и колоритным видео поздравляю искрометного Ивана Урганта с Днём Рождения!! Будь здоров, дорогой и счастлив!» — заявил певец в своем посте.