«Постоянно просит «апу»: Маликов признался, что его двухлетний сын подсел на гаджеты

Младшему сыну певца Дмитрия Маликова и Ирины Изаксон Марку уже два года. Белокурый малыш является отдушиной для отца-музыканта и помогает скрашивать будни в изоляции всей звездной семье. Но у маленького наследника уже появились довольно взрослые пристрастия. Маликов рассказал в онлайн-интервью Михаилу Зыгарю, что его сынок подсел на гаджеты, и, по его словам, это проблема.

«Он постоянно просит «апу» (апа – это айфон у него), апу-косолапу. Он приходит к нам утром и говорит: «папа, мама, апу-косолапу». Но, правда, он там смотрит развивающие всякие мультфильмы, он сам их находит и в принципе они не бесполезные совсем, но тем не менее, зависимость есть» — отметил Маликов.

Сам Дмитрий пожаловался, что тоже зависим от телефона. Он пытается себя отучать от него и не трогать какое-то время, но это, по убеждению Маликова, прям «какой-то наркотик».

В изоляции музыкант стал больше времени посвящать семье и это не может не радовать звезду. Кроме того, артист регулярно музицирует на рояле и иногда делится в «Инстаграме» со своими подписчиками своими музыкальными видео.