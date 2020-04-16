Сексуальная Шейк и улыбчивый Верник: 51-летняя Бондарчук вспомнила светскую вечеринку

Сидящая на карантине 51-летняя телеведущая Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками архивным снимком со светского выхода. Не первый год занимающая пост главного редактора журнала «Hello» Бондарчук решила освежить в памяти одно из мероприятий, которое печатное издание устраивало еще в далеком 2013 году.

В кадре вместе со Светланой засветились всегда улыбающийся Игорь Верник и Ирина Шейк – на тот момент модели исполнилось 27 лет. Челябинка предстала перед объективом камеры в достаточно откровенном образе – объемном пиджаке с шелковыми лацканами на голое тело. Сама Бондарчук предпочла белый верх с оборками. Позировали знаменитости прямо за нарядно-украшенным столом.

«15 апреля 2013 в этот день», — подписан кадр.

Отметим, что сейчас многие знаменитости решили вспомнить о старых снимках. В отсутствие публичных мероприятий артисты, модели и спортсмены активно делятся старыми кадрами, которые фолловеры ценят не меньше более свежих кадров.