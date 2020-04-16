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Сексуальная Шейк и улыбчивый Верник: 51-летняя Бондарчук вспомнила светскую вечеринку

Телеведущая припомнила участие в церемонии журнала «Hello» семилетней давности.

Сексуальная Шейк и улыбчивый Верник: 51-летняя Бондарчук вспомнила светскую вечеринку
Модель Ирина Шейк. Фото: КП/Гусейнова Евгения

Сидящая на карантине 51-летняя телеведущая Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками архивным снимком со светского выхода. Не первый год занимающая пост главного редактора журнала «Hello» Бондарчук решила освежить в памяти одно из мероприятий, которое печатное издание устраивало еще в далеком 2013 году.

В кадре вместе со Светланой засветились всегда улыбающийся Игорь Верник и Ирина Шейк – на тот момент модели исполнилось 27 лет. Челябинка предстала перед объективом камеры в достаточно откровенном образе – объемном пиджаке с шелковыми лацканами на голое тело. Сама Бондарчук предпочла белый верх с оборками. Позировали знаменитости прямо за нарядно-украшенным столом.

Бондарчук, Шейк и Верник на светском мероприятии от журнала Hello
Бондарчук, Шейк и Верник на светском мероприятии от журнала Hello/Фото: https://www.instagram.com/a030aa/

«15 апреля 2013 в этот день», — подписан кадр.

Отметим, что сейчас многие знаменитости решили вспомнить о старых снимках. В отсутствие публичных мероприятий артисты, модели и спортсмены активно делятся старыми кадрами, которые фолловеры ценят не меньше более свежих кадров.

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БондарчукБондарчук личная жизньИгорь ВерникИрина ШейкНовости googleСветлана Бондарчуксветское мероприятие
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