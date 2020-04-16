«Шесть и шесть!»: сыну Тимати и Решетовой исполнилось полгода

Дочери же рэпера Алисе - уже шесть лет. Совместные фотографии подросших внуков опубликовала бабушка Симона.

То, что дети растут очень быстро, подтвердит любой родитель. И вот уже малышу Ратмиру, наследнику Тимура Юнусова, исполнилось полгодика. «Сегодня наши дети сравняли счёт» — сообщила бабушка Симона и опубликовала целую подборку милых совместных снимков своих внуков.

На них пухлощекий карапуз Ратмир вместе со своей старшей сестренкой, шестилетней Алисой, дочерью Тимати и модели Алены Шишковой, очень забавно проводят время вместе. На одном фото малыш с любопытством смотрит на сестренку, а на другом Алиса уже заключила братика в свои объятия.

«Шесть и шесть! Жизнь продолжается несмотря ни на что!» — подписала фотографии Симона Юнусова.

Бабушка души не чает во внуках и принимает активное участие в воспитании наследников. Кстати, не так давно Тимати озвучил, кому достанется нажитое им богатство. Рэпер сообщил это в онлайн-диалоге с Тиной Канделаки.