«По такому поводу решила надеть платье и сиськи!»: Ивлеева вновь начала троллить Бузову

Телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает холодную войну с Ольгой Бузовой в своем личном аккаунте в Instagram. Начало было положено после поста Ольги, в котором она на спор набрала полную ванну лапши быстрого приготовления, а затем искупалась в ней, вызвав неоднозначную реакцию у своих подписчиков. Настя решила не отставать и сделала пародию, в которой также присутствует ванна полная лапши, но вместо ухоженной Бузовой, полная дама с размазанным по лицу макияжем.

На этом сражение не закончилось, в четверг, 16 апреля Ольга вновь поразила публику своей публикацией, в которой она поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей новая стрижка, при этом значительно обнажив грудь. Разумеется, всем сразу же стало понятное, что стрижку мужская часть зрителей заметит лишь в последний момент.

Ивлеева решила повторить подвиг подруги по Instagram и даже улучшить его. Анастасия выложила сразу две откровенные фотографии, причем в том же наряде, что был у Бузовой.

Даже повод для публикации был найден без особого труда.