Откровенность в Сети: Лисовец признался, что соскучился по поцелуям

Стилист предложил поцеловать прямо в губы того, кто не боится заразиться.

Владислав Лисовец предложил поцеловаться в губы с тем, кто не будет против сделать это на карантине. Очевидно, что популярный эксперт моды невыносимо заскучал в изоляции. Все последние посты знаменитости только и рассказывают о том, как он бродит по крышам московских домов.

«Столько важной информации и наблюдений о людях я получаю за время карантина, просто вау! Очень интересное время, у многих прямо «слетает корона», а я Владислав Васильевич продолжаю в своём духе. Пирожки, улыбающиеся пары и пяточки младенцев; ищите на просторах этой необъятной сети! Всех, кто не против, целую в губы», — написал стилист.

Пост Лисовца вызвал массу эмоций у поклонников, которые оценили его юмор. Многие представительницы прекрасного пола отметили, что не против поцелуя с Владом.

«Без маски да ещё в губы? Хочу», «Мастер позитива», «Я за поцелуи с объятиями», — написали девушки. больше по теме «Здорово, если бы наряжались»: Лисовец и Пригожин объяснили, как должны выглядеть женщины дома А Бледанс и Боня признались, что не готовы расставаться с макияжем даже на карантине.

Напомним, что Влад Лисовец, по-прежнему, остается одним из завидных холостяков Москвы. Некоторые СМИ даже стали подозревать его в нетрадиционной ориентации, но Влад отмахивался и говорил, что ему и первого брака хватило. После такого длительного воздержания в общении с женщинами, возможно, в нем проснется желание вступить в серьезные отношения еще раз.