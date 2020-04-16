Юный художник: Марина Юдашкина запечатлела младшего внука за новым увлечением

Семья модельера находится в самоизоляции. Но дети требуют движения, а родители находят интересные способы их занять.

Марина Валентин Юдашкины самоизолировались в своем загородном особняке. Модельер старается не скучать в четырех стенах. Он рисует эскизы для новой коллекции одежды. В это время его дочь Галина занимается подрастающими сыновьями Аркадием и Анатолием. Помогает ей развлекать малышей бабушка. Недавно она учила старшего мальчика сажать кабачки. Однако с каждым днем развлекать детей становится все труднее.

Так как Юдашкин живет с семьей в загородном особняке, у него есть участок, где можно подышать свежим воздухом. Недавно на день рождения Анатолий получил электромобиль, поэтому рассекает по территории на своем транспорте. Но очередной день внуки модельера провели с кисточками и красками. Марина вынесла им прозрачную доску на улицу, где они могли воплощать любые фантазии с помощью подручных средств.

«Дети просятся в игровые центры, приходится придумывать чем их занять», — призналась жена Юдашкина.

В кадре четырехлетний Анатолий в шапке и фартуке демонстрирует свои первые кляксы. За ним следит и пытается повторять брат, который был облачен в модный радужный комбинезон.

Поклонники восхитились придумкой звездной семьи. «Вашу разработку возьмем на вооружение себе», «Один правша, другой левша», «Им у вас и так раздолье. И бабушка с дедушкой рядом..», «Классно придумали», «Маленький такой классный», — прокомментировали пост подписчики.