«Я просто люблю тебя»: Билан даст онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире»

Дима Билан даст онлайн-концерт в «Яндекс-Эфире». В условиях карантина многие звезды переходят в интернет. Победитель «Евровидения» решил последовать примеру коллег и согласился на необычный для себя опыт – он исполнит новые и уже полюбившиеся всем хиты.

Для того, чтобы развлечь как можно большую аудиторию, Билан выбрал выходной день – услышать его в реальном времени аудитория сможет уже 18 апреля, в субботу. Помимо прочего параллельно трансляции действовать будет чат – поклонники смогут задать Диме вопросы и просто пообщаться между собой.

Ранее в онлайне уже дали концерты группа БИ-2, певица Валерия, рэпер Баста. Некоторые из исполнителей используют в качестве платформы собственный Instagram. Так, для поклонников пару часов пела Полина Гагарина, Тимати, группа Pizza, IOWA и многие-многие другие.

Отметим, что на днях Билан также с успехом выступил в Большом театре. Концерт «Мы вместе» транслировал Первый канал.