«Пощади!»: Гарик Харламов попытался сделать зарядку вместе с Ляйсан Утяшевой

Совместно с гимнасткой и ее мужем Павлом Волей юморист записал видео своего занятия.

«Ляся показывает зарядку для тех, кто никогда не занимался спортом» — говорит в камеру Павел Воля, а в это время за кадром кряхтит Гарик Харламов. Известно, что популярный юморист не может похвастаться спортивным образом жизни и ему периодически достается от хейтеров за лишний вес.

«Пощади!» — просит Харламов и приступает к выполнению упражнений.

Харламов между делом продемонстрировал свое любимое упражнение: лежа на диване, запрокинув ногу на спинку. Воля и Утяшева от забавных выпадов и шуток Харламова не могут сдержаться и чуть не падают со смеху. Подписчики оценили стремление юмориста к спорту.

«Я по жизни Харламов», «Шикарнейшая мотивация для мужа, может и он встанет на зарядку, а то ни как не заставишь», «Это круто», «Просто огонь», «Харламов — это как отдельный вид искусства» — написали некоторые поклонники.

Кстати, недавно Гарик призвал своих подписчиков серьезно отнестись к коронавирусу. Юморист Гарик Харламов обошелся без шуток и выразил надежду на то, что вскоре человечество найдет способ остановить опасную болезнь.