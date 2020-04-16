Хибла Герзмава запечатлела уютный вечер с Пугачевой и Галкиным

Оперная дива Хибла Герзмава поделилась в личном блоге редким кадром с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным. Компанию им составила Лайма Вайкуле, верная подруга Пугачевой.

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Видно, что веселая компания собралась для дружеской встречи – недалеко видны деревья, начинаются сумерки, лица у звезд расслабленные и счастливые. Да и одеты все неформально.

Алла Борисовна предстала в элегантной длинной блузе с воланами, дополнив образ серым кардиганом. Ее муж оделся в тон супруге, выбрав белый джемпер, брюки и молочного цвета куртку. Вайкуле примерила кожаную косуху с джинсами, а Герзмава городское платье с ярким принтом.

«Вы удивительная! Спасибо за песни и музыку!» — обратилась в личном блоге оперная певица к Алле Борисовне.

Ранее снимком с Пугачевой поделилась Лайма Вайкуле, на нем звезды сфотографировались на одной из веселых вечеринок.