«Меня специально накручивали»: Бородина объяснила, почему жаловалась на измены мужа

Ксения Бородина после развода с бизнесменом Юрием Будаговым, от которого родила дочь Марусю, снова вышла замуж в 2015 году за Курбана Омарова. На их пышной свадьбе гуляли все сливки столичного бомонда. Тогда телеведущая уже была беременна второй дочкой. Но спустя несколько месяцев отношения между супругами разладились. Девушка стала жаловаться на многочисленные измены мужа. Она рассказывала, как за 10 дней до родов Омаров пришел с тусовки под утро. Звезда заверяла, что он был ей неверен.

Но потом Бородина простила возлюбленного и вот уже почти пять лет живет с ним душа в душу. Поклонники удивляются тому, как она могла простить такое предательство. В очередном интервью девушка заговорила о том периоде, когда злилась на мужа и не общалась с ним. Теперь она утверждает, что измены не были доказаны, а посторонние люди подстрекали ее подать на развод.

«У меня была сложная ситуация с мужем. Мы три месяца не общались вообще. Меня специально накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились. Все это делалось специально. Если бы можно было что-то изменить, я бы не стала выносить наши проблемы на всеобщее обозрение», — рассказала ведущая порталу Super.ru

Бородина добавила, что никогда не понимала звезд, которые делают из развода целое представление на публику. Она считает такую позицию неправильной.

Телеведущая уверена, что из-за подобных скандалов в первую очередь страдают дети. В этом она сама убедилась, когда оказалась на грани развода с Курбаном. Напомним, что за последние месяцы несколько звездных пар расстались, среди них Оксана Самойлова и Джиган, а также Павел Прилучный и Агата Муцениеце.