Бывший муж Ходченковой впервые поделился кадром с беременной женой

Актер Владимир Яглыч всегда отличался закрытостью относительно своей личной жизни. Что происходит с ним вне сцены и кино, люди всегда узнают не сразу. Например, до сих пор до конца не понятно, женился ли он на актрисе Антонине Паперной или живет с ней в гражданском союзе.

«Я скажу так. Может, мы давно узаконили наши отношения и просто не говорим», — сказал он на одном из шоу Аллы Довлатовой.

Свою трехлетнюю дочку Еву он и вовсе показал широкой публике один раз — представ на обложке глянцевого журнала. Тогда же стало понятно, что его супруга беременна второй раз.

И вот чудо: Владимир решил показать жену на последних сроках беременности в личном блоге. Для актера это действительно редкий случай. На фото запечатлена прогулка пары по саду. Молодой мужчина протягивает руку в кадре так, будто женщина стоит у него на ладони. Для многих поклонников звезды беременность его супруги оказалась полной неожиданностью.

«Ой, беременяшка», «Ух ты! Какая кругленькая красотка!», «Тааак! Это у нас который?!», «Вы ребенка что ли ждете? Когда успели?» — удивились фолловеры.

Напомним, для Яглыча это второй брак. С 2005 по 2010 год он был женат на Светлане Ходченковой. В отношениях с Паперной Владимир с 2015 года.