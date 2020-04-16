«Мы это умеем!»: Вайкуле выложила в Сеть фото веселой вечеринки с Пугачевой

Уже много лет певицы общаются в неформальной обстановке.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле уже много лет дружат, появляясь друг у друга в гостях и отмечая вместе семейные праздники. Увы, но на 71-летие латвийская народная артистка не смогла приехать к российской звезде.

Причина понятна: пандемия и режим самоизоляции. Который, к слову, Алла Борисовна соблюдает очень старательно. Даже старшая дочь Кристина Орбакайте в этот день не стала навещать мать. Однако праздник все равно получился приятным и по-своему теплым. Двойняшки Гарри и Лиза, а также любимый муж Максим Галкин собственноручно испекли торт и с раннего утра вручили его Алле. Артистка была тронута необычайно!

Все, что оставалось сделать друзьям Пугачевой, — это передать интернет-приветы. Что они поспешили сделать. Одним из первых, к слову, отметился в Сети бывший муж Примадонны Филипп Киркоров, который в очередной раз подчеркнул особый статус звезды в его жизни, назвав ее музой.

Верная подруга Лайма Вайкуле, с которой Пугачева снимает вайны «Дамы с дюн», решила в очередной раз показать людям, что Алла Пугачева не просто очень талантливая артистка, но и человек с потрясающим чувством юмора. В Сети она опубликовала кадр с одной из веселых вечеринок, где подруги отдыхали вместе. В кадре певицы изображают гордых джигитов, танцующих лезгинку.