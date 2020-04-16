«Время не властно!»: 43-летняя сестра Маликова показала, какой была 20 лет назад

Солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова, как и многие звезды, разворошила в самоизоляции старые архивы с фотографиями. 43-летняя певица заявила, что мода на старые кадры в Сети появилась вовсе не из-за того, что женщины подурнели в отсутствии мастеров салонов красоты. А потому, что у них появилось свободное время.

Пользуясь этим, сестра Димы Маликова не только подняла архивы 15-ти и 20-летней давности, но и сопоставила найденные кадры с днем сегодняшним. Инну удивило одно — то, что мода повторяется. А многих пользователей Сети — то, что певица практически не изменилась за два десятилетия. Впрочем, семья Маликовых вся отличается каким-то секретным качеством оставаться свежими на долгие годы.