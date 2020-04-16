«Кто-нибудь занимался сексом в прямом эфире?»: Бузова взяла откровенное интервью у Варнавы

Ольга Бузова вновь провела «Утренник» в своем официальном аккаунте в Instagram. Пока страна находится в режиме самоизоляции, певица придумала развлекать своих поклонников необычным в шоу, в котором она общается со звездами кино и шоу-бизнеса.
В уже восьмом по счету выпуске Бузова пообщалась с актрисой Катей Варнавой, задала ей несколько каверзных вопросов и даже успела потанцевать со звездой. Полную версию трансляции можно увидеть здесь.
В процессе диалога Варнава спросила у Бузовой и Манукяна, чем они занимаются вдвоем на карантине, на что они лишь посмотрели друг на друга влюбленными глазами и рассмеялись.
«Мы кушаем, мы пока спортом не занимаемся, мы кушаем, смотрим фильмы, танцуем», — задумавшись, перечислила свой распорядок дня Бузова.
Также Ольга решила выяснить, насколько далеко заходят люди в режиме самоизоляции.
«Кто-нибудь занимался сексом в прямом эфире?» — поинтересовалась Ольга у Кати, на что та со смехом ответила, что это будет первое задание для Бузовой и Манукяна.