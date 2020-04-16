«Это движение наощупь в темноте»: Богомолов высказался по поводу власти

В ситуации с пандемией коронавируса власти многих стран принимают различные меры, чтобы сдержать распространение инфекции. В России, напомним, до 30 апреля действует режим самоизоляции — как можно больше людей должны оставаться дома, чтобы снизить рост заболеваемости. Однако многие нарушают рекомендации и критикуют решение властей. Режиссер Константин Богомолов достаточно резко высказался по этому поводу. Он удивился тому, с какой радостью люди реагируют на промахи и ошибки руководства.

«Любая заминка встречается мерзким, подлым, низким улюлюканьем», — поразился супруг Собчак.

Режиссер поспешил поддержать тех, кто сейчас находится на передовой и в тылу пандемии.

«Независимо от того, какую кто должность занимает. Мэр, врач, чиновник, полицейский, ипэшник, олигарх, пенсионер», — перечислил Богомолов. «Везде власть сейчас пытается сделать максимум в сложнейших обстоятельствах. Везде, в том числе и в России. Чтобы спасти жизни. Здоровье. Всюду это движение наощупь в темноте», — высказался деятель.

Кстати, в Сети многие представители шоу-бизнеса и культуры устраивают акции в поддержку тех, кто сегодня противостоит инфекции. Например, недавно Данила Козловский, Константин Хабенский, Татьяна Буланова и многие другие звезды записали видеообращения для врачей питерской больницы, которые оказались заперты на карантине из-за CoViD-19.