«Скок время? Че вчера было?»: Кристина Асмус показала жуткое фото после дня рождения

Слабонервным и поклонникам актрисы этот кадр лучше не видеть.

В минувший вторник, 14 апреля, актрисе Кристине Асмус исполнилось 32 года. В честь этого праздника звезда устроила онлайн-трансляцию в Instagram, где принимала поздравления от родных и близких, а также от своих самых преданных поклонников. К сожалению, режим самоизоляции временно не позволяет звездам проводить пышные банкеты.

На следующий день после праздника Асмус вновь появилась перед фанатами, правда, в абсолютно странном виде. Такой звезду «Текста» еще никто не видел. Уставшее лицо, в глазах лишь боль и тоска, размазанный по щекам макияж и красноречивая надпись на лбу.

«Скок время? Че вчера было?» — спросила актриса у своих поклонников, пока те недоуменно изучали новый образ своего кумира.

Многие поклонники Асмус отметили, что такой вид актрисы даже немного пугает и шокирует, однако большинство просто посмеялось над креативным мастерством звезды.