«Мечтал обрести единственную»: сын Кирилла Андреева из «Иванушек» тайно сыграл свадьбу

Парень признался, что семья его родителей является для него примером для подражания.

Кирилл Андреев – младший, единственный наследник «темненького» солиста группы «Иванушки International», тайно женился на девушке по имени Аделина. Произошло это три месяца назад. Но только сейчас 19-летний юноша решился рассказать об этом широкой публике.

Кроме гражданской регистрации брака, молодые прошли церковный обряд венчания в православном храме. Как это было, сын солиста «Иванушек» показал в личном блоге, опубликовав несколько свадебных фото.

Также в Instagram Кирилл Андреев – младший написал трогательное послание в адрес своей молодой жены. Он признался, что ориентируется во многом на опыт родителей.

«Давно мечтал обрести мою единственную любовь на всю жизнь! И я ее обрел», – заявил молодой человек.

Отметим, что брак Кирилла Андреева и его супруги Лолиты действительно очень крепкий. Мужчина и женщина познакомились в 1998 году, когда девушка работала фитнес-инструктором. Певец сам подошел к ней, представившись чужим именем. Лолита не узнала его и равнодушно отреагировала на инициативу парня, это его и зацепило. Поженилась пара спустя два года. И вот уже 20 лет счастливо живут вместе. Музыкант, несмотря на толпы поклонниц, ни разу не засветился в прессе с какой-либо неприличной историей.

Ранее мы писали об Александре Гудкове, который тоже сообщил своим поклонникам о свадьбе, правда, пока предстоящей. Летом он намерен жениться на девушке, имя которой хранит в тайне. Известно, что артист уже купил обручальные кольца из белого металла, свадебную церемонию они намерены провести на теплом морском побережье. Признание комика состоялось в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».