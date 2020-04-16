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Селена Гомес хочет получить 10 млн долларов от разработчиков игры для смартфонов

Певица в ярости: ее образ использовали без разрешения.

Селена Гомес хочет получить 10 млн долларов от разработчиков игры для смартфонов
Певица Селена Гомес. Фото: Globallookpress

Певица Селена Гомес совсем недавно заявила о своем биполярном расстройстве, а уже сейчас готовится отсудить у разработчиков мобильного приложения более 10 миллионов долларов. Как сообщает издание Variety, звезда обнаружила, что создатели игры для мобильных устройств под названием Clothes Forever — Styling Game без спроса решили использовать ее облик, а именно фотографию с обложки журнала Flare.

Суть игры крайне проста: пользователи ходят по магазинам и примеряют различные наряды, а звезды составляют им компанию. Причем разработчики приложения использовали образ не только Селены, но и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Тейлор Свифт и других знаменитостей.

По словам представителя певицы, основная проблема заключается в том, что пользователей мягко подталкивают тратить реальные деньги на покупки внутри игры.

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