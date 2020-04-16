«Не могу описать, как сильно я ее ценю»: Брэд Питт почти расплакался на съемках популярного шоу

Актер не выдержал нахлынувших чувств и едва справился с эмоциями.

Звезда Голливуда Брэд Питт не смог сдержать эмоций во время съемок шоу Celebrity IOU. По задумке проекта знаменитости в компании экспертов проводят ремонты для своих близких людей, не совсем членов семьи, но уже и не просто друзей.

Питт для такого эксперимента выбрал визажистку Джейн Блэк, которая помогала актеру выглядеть сногсшибательно уже более чем в сорока фильмах.

В процессе съемок Брэд полностью преобразил гараж своей подруги, превратив его из склада для коробок во вполне уютный и современный домик для гостей, которому позавидовали бы многие жители России.

Один момент особенно растрогал как актера, так и Джейн, ведь Питт разместил на одной из стен старую фотографию родителей Блэк. Подобный поступок буквально довел до слез как героиню шоу, так и звезду Голливуда.

«Не могу даже описать, как сильно я ее ценю», — сообщил актер во время съемок шоу.