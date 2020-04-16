«Позорище!»: Ивлеева посмеялась над Бузовой в «Дошираке»

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева комично спародировала недавний снимок Ольги Бузовой в лапше быстрого приготовления.
Напомним, поющая ведущая на спор с блогером Гусейном Гасановым искупалась в ванне, заполненной «Дошираком». И даже добавила от себя изюминку — попробовала макароны на вкус, воспользовавшись китайскими палочками. Звезда старалась делать это максимально женственно и привлекательно.
Данная история почему-то задела Настю Ивлееву. И она решила показать эту сценку в комичном образе. На снимке блогера люди увидели уже не красотку с обложки журнала, а растекшийся макияж и поплывшую фигуру, но все тот же «Дошик».
Фото, которое априори должно было развеселить публику, было встречено ей вовсе не однозначно. Среди восторженных комментариев можно увидеть и такие:
«До чего же надо опуститься человеку? Позорище!», «Бузову копировать не обязательно», «А потом говорят, что Бузова за ними повторяет», «Фу, украла у Бузовой», «Опять хайпишься на Оле».