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«Позорище!»: Ивлеева посмеялась над Бузовой в «Дошираке»

Ранее звезда «Дома-2» искупалась в ванне с лапшой быстрого приготовления.

«Позорище!»: Ивлеева посмеялась над Бузовой в «Дошираке»
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева комично спародировала недавний снимок Ольги Бузовой в лапше быстрого приготовления.

Напомним, поющая ведущая на спор с блогером Гусейном Гасановым искупалась в ванне, заполненной «Дошираком». И даже добавила от себя изюминку — попробовала макароны на вкус, воспользовавшись китайскими палочками. Звезда старалась делать это максимально женственно и привлекательно.

Данная история почему-то задела Настю Ивлееву. И она решила показать эту сценку в комичном образе. На снимке блогера люди увидели уже не красотку с обложки журнала, а растекшийся макияж и поплывшую фигуру, но все тот же «Дошик».

Фото, которое априори должно было развеселить публику, было встречено ей вовсе не однозначно. Среди восторженных комментариев можно увидеть и такие:

«До чего же надо опуститься человеку? Позорище!», «Бузову копировать не обязательно», «А потом говорят, что Бузова за ними повторяет», «Фу, украла у Бузовой», «Опять хайпишься на Оле».

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