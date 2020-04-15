«Карантин слишком затянулся»: Решетова показала, как выглядит без макияжа

Анастасия Решетова давно живет с рэпером Тимати. В октябре прошлого года у них родился сын Ратмир. Для девушки ребенок стал первым, а вот для ее избранника вторым. От прошлых отношений у артиста есть дочь Алиса. О своем наследнице модель заботится с особой любовью. При этом она успевает заниматься бизнесом и следить за своей внешностью. Поклонники не раз отмечали, что 24-летняя победительница конкурсов красоты выглядит старше своих лет.

Решетова всегда красится и даже дома не позволяет себе ходить в майке и трениках. Девушка пользуется различными косметическими средствами, а когда не было самоизоляции, она посещала свой салон красоты. Но пока она вынуждена своими силами заботиться о коже. Хоть она и постройнела после родов, возлюбленная Тимати продолжает работать над фигурой. Однако накануне она удивила поклонников сняв домашнее видео. Девушка решила показать три стадии женщин на карантине.

Сначала она позирует совсем юной, потом уже с макияжем и в привлекательном платье, ну а на последних кадрах Настя предстала без макияжа, но при этом резко постаревшей. «Когда карантин слишком затянулся», — подписала она пост.

Поклонники сначала ужаснулись, а потом догадались, что модель применила фильтр. «На третьей даже не узнал тебя», «Королева красоты», «Я подумала это что за 15 летняя девочка», «Ой, жесть какая. Не делайте так больше», «Милашка даже старушкой», «Везёт у вас хоть первые 2 стадии красивые были, я всегда в третьем образе», — прокомментировали пост подписчики.