Семилетний сын Рудковской и Плющенко устроил в своей ванной «зоопарк»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже почти месяц находятся в самоизоляции. Некоторые поклонники завидуют паре, так как у них просторный особняк с участком, где можно гулять. Светская львица устраивает изысканные завтраки и купается в бассейне. А вот Плющенко не дает поблажек семилетнему сыну Саше, которого близкие называют Гном Гномыч. Ребенок занимается фигурным катанием, поэтому отец даже дома устраивает ему тренировки.

Но также Саша успевает наслаждаться детством. Он играет с собакой своей мамы Фифой, а также с еще пятью крупными собаками, которые охраняют дом. Но похоже, что он мечтает завести целый дом питомцев. На новом видео Рудковская запечатлела, как наследник играет в своей просторной ванной комнате. Рядом с ванной, оформленной в современном стиле, расположился не только комод, стул и столик, но и склад игрушек.

Гном Гномыч разложил своих необычных животных — резиновых змей, жаб, акул, ящериц и других обитателей флоры и фауны.

«Зоопарк в ванной», — отметила Яна.

Многие поклонники были впечатлены коллекцией мальчика. Некоторые также восхитились тем, что он знает всех животных. «Классное воображение, наверное и сюжет игры очень интересный… Такой славный малыш», «Не лень же было везде всех расставить», «Какое интересное детство у мальчика», «Какой умничка», «Саша, лучше один тазик с настоящими рыбками, травками, цветами», «Божечки! Откуда ж столько??? Наверно даже в настоящем зоопарке столько зверюшек нет!» — прокомментировали пост подписчики.