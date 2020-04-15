«Подступают минуты отчаяния»: Анна Заворотнюк заговорила о самоизоляции

Анастасия Заворотнюк уже больше полугода находится в больнице. Семья артистки долгое время хранила молчание. Потом подтвердились слухи, что женщина борется с тяжелым недугом. После Нового года активно стала общаться с поклонниками ее старшая дочь Анна. Девушка училась в Нью-Йорке и вернулась на родину незадолго до того, как ее мама оказалась в клинике. Она не скрывает, что тяжело переживает произошедшее.

Недавно Анастасии исполнилось 49 лет. Близкие поздравили ее, но из-за самоизоляции не смогли навестить именинницу. Анна не скрывает, что находится дома. Она занимается спортом, читает книги и делится бьюти-секретами. 15 апреля она заговорила о том, как сложно многим приходится в самоизоляции. На фото, девушка предстала в белоснежной водолазке. Волосы она присобрала, открыв лицо.

«Дорогие мои, мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но не смотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдёт. Существует очень интересная притча о кольце царя Соломона. „Все проходит, пройдёт и это…“. В разные этапы жизни он мог прочесть на своём кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его. Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви», — написала дочь Заворотнюк.

Поклонники поблагодарили девушку за мудрость и поддержку. Многие поразились тому, как она похожа на маму. «Красавица Анечка! Да, копия мамы!», «Вы так похожи на свою маму, такая же светлая и прекрасная!», «Сама элегантность», «Изящная, аристократичная моя.. Глаз не оторвать», «Красивая фотография. Чистая и нежная!», «Какая вы настоящая», — прокомментировали пост подписчики.