«Что у нее на голове?»: Жасмин поделилась неудачным фото Аллы Пугачевой с детьми

15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения. Примадонна впервые отметила это событие в самоизоляции. От пышного праздника ей пришлось отказаться. Но с утра ее поздравил муж Максим Галкин, а также дети: Лиза и Гарри. Шестилетние двойняшки прочитали стихи, растрогав певицу до слез. К слову, именинница принарядилась. Она предстала перед близкими в летящем шифоновом платье в пол.

А друзья поздравили Аллу Борисовну в соцсети. Валентин Юдашкин, Светлана Лобода, Игорь Николаев и другие знаменитости адресовали ей свои теплые пожелания. Присоединилась к ним и Жасмин. Певица опубликовала архивное фото с детского праздника. На нем она позирует с Примадонной, облаченной в черное платье оверсайз. Рядом с ней стоят Лиза и Гарри, которые тоже принарядились.

«С днем рождения, дорогая наша Алла Борисовна! Здоровья, энергии, семейного тепла с Максимом, Гарри и Лизой и всей вашей семьей! Пусть каждый новый день приносит вам только радостные моменты, любовь близких, уважение и почет! Очень любим вас!» — написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Правда некоторые посчитали, что фото Жасмин выбрала неудачное. «Просто супер талантливая женщина! Каждая песня за душу», «Что у нее на голове?», «Алла, безусловно, наше достояние, но что у нее на голове? Неудачное фото», «Какая Лиза нежная», — прокомментировали пост подписчики.

Также поделилась архивным фото с Пугачевой Кети Топурия. Она реже виделась с певицей, но нашла совместный кадр. «С днем рождения моя любимая Алла», — лаконично написала девушка.

Известный дизайнер Игорь Гуляев является другом Аллы Борисовны. Очень часто Лиза и Гарри носят вещи его бренда. Гуляев поздравил Примадонну и опубликовал ряд фото с ней.