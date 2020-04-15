«Я поняла, что надо бежать»: экс-жена Виталия Гогунского рассказала, как дала ему второй шанс

Официально пара Виталия Гогунского и Ирины Маирко оформила отношения в 2017 году. До этого влюбленные то жили вместе, то расходились, в 2010 году у них родилась дочь Милана. Но в браке Гогунский и Маирко прожили недолго – спустя два года после свадьбы они развелись. Ирина утверждает, что ее бывший супруг не стремился развиваться в отношениях и оберегать семейное счастье.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что Виталику не была нужна семья. И возвращался он к нам, только когда оказывался в трудных ситуациях. Разгульный образ жизни, вредные привычки, заносчивость и лень стали главной причиной, почему мы не вместе», — объяснила порталу Teleprogramma.pro расставание Ирина.

Несмотря на то, что в «Инстаграме» семья выглядела идеальной, на деле все было по-другому. После свадьбы у актера случилась депрессия, и он целый год сидел дома и играл в приставку. То же самое повторилось, когда Ирина дала Гогунскому второй шанс осенью прошлого года – спустя полгода после официального развода – он опять сел за приставку и сутки напролет только и делал, что играл.

«Я поняла, что у Виталика не случилось никаких изменений в сознании. Он остался на том же уровне: безделье, депрессии, мечты о великом будущем, собственное величие, лень и неуважение к близким. Компромисс и переговоры не для Виталика, и я поняла, что надо бежать. На этот раз навсегда», — заключила бывшая жена Гогунского.

В настоящее время Ирина является продюсером своей дочери Миланы, которая является Ютуб-блогером и добилась больших успехов в музыке – у девочки миллионы поклонников, и она собирает огромные залы, выступая с вокальными проектами.