«Бант на голове, а перчатки — шик»: Лобода поделилась трогательными фото с Пугачевой

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц на российской эстраде. Летом прошлого года она пересеклась со Аллой Пугачевой на творчеством вечере Игоря Крутого. Тогда артистка исполнила известную в исполнении Примадонны песню «Живи спокойно, страна». Позже за кулисами она получила комплимент от самой Аллы Борисовны. После такого Лобода не могла не поздравить звезду в день рождения.

15 апреля Пугачевой исполнился 71 год. С самого утра она стала принимать поздравления. Светлана не осталась в стороне. Она опубликовала фото с того самого вечера Крутого. В кадре она позирует в бежевых брюках и белой блузке с рюшами. Примадонна выглядит элегантно в черно-алом платье свободного кроя, кружевных перчатках и с ободком-бантом на голове.

«Дорогая Алла Борисовна! Наверное лучшее, что можно пожелать сегодня — это здоровье вам и вашей семье! Пусть в вашем доме всегда живет радость! Вы дали миру так много любви, и в этот день миллионы людей посылают вам свою любовь в ответ. С днем рождения, Алла Борисовна! Страна вас любит», — написала Лобода.

Поклонники тоже посвятили звезде теплые слова. Многие восхитились ее моложавым видом. «Ого! Поздравляем легенду», «Это Алла? Потрясающе», «Примадонна! Бант на голове, а перчатки — шик! Помню, помню вашу встречу», «Харизма, талант и женственность зашкаливает у обеих», — прокомментировали пост подписчики.