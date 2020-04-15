«Словно вагоны разгружаешь»: сестра Бузовой рассказала, чем занимается в самоизоляции

В то время как Ольга Бузова коротает свои будни в изоляции, развлекаясь в расточительных баттлах – то изуродует сумку Chanel, то заварит полную ванну лапши быстрого приготовления и окунется в нее, — ее младшая сестра старается быть продуктивнее. На своей страничке в «Инстаграме» девушка поделилась, каких успехов уже успела достичь за две недели самоизоляции.

Анна Бузова похвасталась: ей удалось сбросить 2 килограмма и сесть на шпагат. Она регулярно балует бойфренда кулинарными изысками собственного приготовления, натерла до блеска полы, перестирала-перегладила все, что нужно. И немудрено, что от таких хлопот Бузова-младшая быстро устает.

«Усталость накапливается, словно целыми днями вагоны разгружаешь, хотя вроде ничего особенного и не делаешь», — удивилась брюнетка.

Она с удовольствием показала себя и проглядывающий от усиленных домашних тренировок пресс. Многие фолловеры похвалили Анну.