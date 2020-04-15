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«Словно вагоны разгружаешь»: сестра Бузовой рассказала, чем занимается в самоизоляции

Анна Бузова за период ограничений переделала множество дел и поделилась своими успехами.

«Словно вагоны разгружаешь»: сестра Бузовой рассказала, чем занимается в самоизоляции
Анна и Ольга Бузовы. Фото: КП/Гусева Евгения

В то время как Ольга Бузова коротает свои будни в изоляции, развлекаясь в расточительных баттлах – то изуродует сумку Chanel, то заварит полную ванну лапши быстрого приготовления и окунется в нее, — ее младшая сестра старается быть продуктивнее. На своей страничке в «Инстаграме» девушка поделилась, каких успехов уже успела достичь за две недели самоизоляции.

Анна Бузова похвасталась: ей удалось сбросить 2 килограмма и сесть на шпагат. Она регулярно балует бойфренда кулинарными изысками собственного приготовления, натерла до блеска полы, перестирала-перегладила все, что нужно. И немудрено, что от таких хлопот Бузова-младшая быстро устает.

«Усталость накапливается, словно целыми днями вагоны разгружаешь, хотя вроде ничего особенного и не делаешь», — удивилась брюнетка.

Она с удовольствием показала себя и проглядывающий от усиленных домашних тренировок пресс. Многие фолловеры похвалили Анну.

«Воу воу воууу ! Что же будет на 30-й день самоизоляции..», «Анечка, вы мотиватор», «Я бы даже сказала не намёк на пресс, а очень даже…. И спортсменка и кулинар, и золушка по домашним делам. Заключение: Умница и красавица», — написали некоторые.

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