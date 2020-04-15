Бывший муж Пелагеи с новой возлюбленной завел «малыша»

Пелагея почти четыре года прожила вместе с Иваном Телегиным. В начале года пара неожиданно объявила о разводе. Позже певица призналась, что давно не живет вместе со спортсменом. Однако они остались друзьями. Бывшие супруги видятся и стараются вместе воспитывать трехлетнюю дочь Таисию. Хотя малышка живет с мамой, артистка не запрещает хоккеисту видеться с ребенком и принимать участие в ее воспитании.

К слову, Пелагея объявила о расставании, когда появились слухи, что ее муж изменяет певице. Как оказалось, на тот момент у хоккеиста уже были новые отношения. Он встречался с молодой девушкой по имени Мария Гончар. Она является дочерью богатых родителей и часто мелькает в светской тусовке. Недавно девушка модельной внешности заговорила о чувствах к Ивану, а на днях выяснилось, что влюбленные съехались. Дни в самоизоляции пара коротает вместе.

Более того, у влюбленных теперь есть общая собака. Они завели щенку аккаунт в соцсетях. На снимке с питомцем Телегин позирует без футболке со своей избранницей в домашней обстановке. «Малыша» они назвали Фокси, а себя указали, как маму и папу. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Мария подходит спортсмену. Влюбленные вместе выгуливают собаку, катаются на машине и не собираются скучать в самоизоляции. Фанаты подозревают, что пара уже задумалась о ребенке, но потренироваться они решили на питомце.

Напомним, что ранее друзья Телегина рассказали, что Мария была знакома с его женой. В Сети долгое время обсуждали закон бумеранга. Как известно, в свое время хоккеист оставил беременную супругу ради Пелагеи. Теперь привлекательный спортсмен оставил певицу и строит новые отношения.