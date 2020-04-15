«Пусть насладится бараном»: неожиданный подарок Алле Пугачевой подготовил Никас Сафронов

Знаменитый художник-портретист рассказал, что решил переподарить Примадонне в день ее рождения.

15 апреля свой день рождения отмечает легендарная Алла Пугачева. Примадонне исполняется 71 год. Ее весь день усыпают поздравлениями и подарками многочисленные поклонники, друзья и коллеги, родные и близкие. Стало известно, какой сюрприз имениннице преподнесет Никас Сафронов. Художник рассказал порталу WDay.ru, что общается с певицей с 1990 года и каждый год делает сюрпризы.

Обычно Сафронов дарит Пугачевой ее портреты. На этот раз в качестве подарков он приготовил килограмм черной икры, а также мясо.

«Мне доставили из Адыгеи барана (уже в разрезанном виде, хранится в морозилке) — вот я ей его переподарю. Не жалко: у Пугачевой в замке больше гостей бывает, чем у меня в студии. У нее, скорее всего, в день рождения будет небольшая вечеринка. Пусть насладится бараном» — рассказал художник.

Кстати, Сафронов сам не так давно отметил день рождения. Правда, начался праздник с плохих новостей: художник попал в автомобильную аварию и получил травмы.

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С утра трогательный подарок Пугачевой сделали ее с Максимом Галкиным шестилетние дети. Лиза и Гарри устроили настоящий сюрприз с цветами, стихотворениями, именинным тортом и свечками, и растрогали маму до слез.