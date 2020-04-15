«В отличной форме!»: Проскурякова опубликовала любимое фото Пугачевой в юбке макси

Каждую весну Алла Пугачева оказывается в центре событий. Обычно она устраивает праздник в честь наступления весны, а вскоре отмечает день рождения. В этом году жизнь Примадонны изменилась в связи с пандемией коронавируса. Она самоизолировалась вместе с детьми и мужем, поэтому от традиционных праздников с гостями ей пришлось отказаться. Однако с самого утра она принимает поздравления от родных и друзей.

Аллу Борисовну, конечно, поздравили наследники Лиза и Гарри. Она преподнесли ей цветы и растрогали стихами. В соцсети свои теплые слова имениннице адресовали Валентин и Марина Юдашкины, Кети Топурия, Светлана Лобода и другие звезды. Не мог не поздравить звезду ее друг Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Супруги опубликовали фото, на котором позируют с Примадонной. Певица облачена в черную блузку и юбку макси с широким поясом. Ее черты лица подчеркнул яркий макияж.

«Вы — чудесный, добрый, настоящий человек! Вы — невероятно красивая женщина, личность, которая своей гениальностью, творчеством и жизненной позицией, ведёте за собой наши души и сердца! Мы любим Вас очень искренне и по-настоящему, потому что в вас невозможно не влюбиться! Вы завладели нашими сердцами уже очень давно и мы счастливы жить с вами в одно время! Будьте счастливы, будьте здоровы, пусть будет меньше переживаний и страхов, пусть будет ещё больше любви и счастья, ещё больше радости!», — написала Проскурякова.

Поклонники сначала удивились, что на снимке Пугачева позирует, как будто без ног. «А где ноги Аллы Борисовны?», «Ааааааааа точно! А где ноги Аллочки, то!? Ноги где? Что за поздравления без ног. Это важно!», — стали писать пользователи Сети. Но выяснилось, что это фото у певицы любимое. «Понятно, что там ноги есть.., что за глупости? Алле Борисовне очень нравится это фото! Она здесь прекрасно выглядит! В отличной форме!», — ответила жена Николаева.