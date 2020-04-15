«Оляяя!»: Собчак пришла в восторг от танца Бузовой

Мало кто сейчас вспомнит песню и клип «Потанцуй со мной» 2007 года — совместную работу рэпера Тимати и блондинки в шоколаде Ксении Собчак. Однако Ольге Бузовой удалось напомнить о существовании этой музыкальной композиции всем своим многомилионным поклонникам. Девушка станцевала под куплет, исполняемый Собчак, танец и поделилась им в «Тик-Токе».

Оценила хореографию Бузовой и сама Собчак. Она сделала репост ролика в свои сторис «Инстаграма» и пришла в настоящий восторг:

«Оляяя!!!» — написала экс-кандидат в президенты и поставила красноречивый эмоджи «огонь».

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А недавно Бузова шокировала Сеть купанием в «Дошираке». Скандальная певица высыпала в ванну целую коробку лапши быстрого приготовления и залезла в нее. Оказалось, она участвует в баттле с популярным блогером и на спор выполняет задания.