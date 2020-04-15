«Живи спокойно, страна!»: Лопырева показала архивное фото с Пугачевой в кожаных шортах

В прошлом году по случаю своего дня рождения Примадонна отечественной эстрады выступила с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Однако сейчас из-за введенного режима самоизоляции Алла Борисовна не смогла устроить даже вечеринку.

71-летие Пугачева отпраздновала в узком семейном кругу: с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Сама именинница осталась довольна домашним праздником. Дети артистки украсили столовую их особняка воздушными шарами, а также нарисовали для именитой мамы поздравительный плакат. Муж певицы заказал для возлюбленной белые розы и торт со свечками.

Близкие друзья и коллеги Примадонны по творческому цеху на личных страничках Instagram обратились к артистке, пожелав супруге Максима Галкина крепкого здоровья и процветания. Так, с днем рождения певицу поздравили Кристина Орбакайте с дочкой Клавой, Александр Буйнов, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина и многие другие.

К пожеланиям знаменитостей присоединилась и Виктория Лопырева. В микроблоге модель из Ростова-на-Дону опубликовала архивный снимок Аллы Борисовны, показав певицу в кожаных мини-шортах и блузе с шифоновыми рукавами.

«Живи спокойно, страна!

Она у нас всего одна.

Все остальное в тени.

Ну, извини!» — отметила Виктория, припомнив слова из песни Пугачевой.

Напомним, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Даже на домашней изоляции Алла Борисовна следит за тем, чтобы ее дети не пренебрегали учебой. Так, наследники Примадонны вместе с гувернером практикуют французский язык по видеосвязи.