Дмитрий Губерниев отыскал на самоизоляции снимок, на котором ему нет и двадцати лет

На архивном кадре он изображен со своей бабушкой Марией Евдокимовной.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram разместил снимок, на котором ему нет и двадцати лет. Раритетная архивная фотография была сделана в начале девяностых годов. На кадре он изображен со своей бабушкой Марией Евдокимовной.

«Классную фотку нашел, это с бабушкой Марией Евдокимовной, маминой мамой! Спросил тогда у бабушки: «Я красивый?» «Ты интересный», — ответила бабушка! Девчонки, вы каких больше любите? Красивых или интересных?» Дмитрий Губерниев

Напомним, что Дмитрий Губерниев родился в 1974 году в Подмосковье. Сегодня его по праву считают одним из лучших спортивных комментаторов страны. Губерниев специализируется на освещении зимних видов спорта. Прежде всего биатлона и лыжных гонок.

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Добавим, что часто харизматичный комментатор оказывается в центре скандалов. Последний раз он «сцепился» с неоднократной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой, которая не увидела ничего страшного, что в период пандемии люди не соблюдают самоизоляцию. Губерниев заявил, что свои олимпийские медали Резцова выиграла на допинге. Кроме того,он обвинил ее в пьянстве. Спортсменка даже намеревалась обратиться в суд.