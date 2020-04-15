Пошел в отца: Виторган запечатлел, как его трехлетний сын поет о девушках

Ксения Собчак год назад рассталась с Максимом Виторганом. За это время многое в жизни бывших супругов изменилось. Телеведущая снова вышла замуж за Константина Богомолова, а ее бывший избранник теперь строит отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Однако они по-прежнему общаются и воспитывают сына Платона. Мальчику уже три года, но он смышлен не по годам. В период самоизоляции малыш проводит время с каждым из родителей по очереди.

На днях Собчак изучала с наследником планеты. Она смастерила с ребенком макет космоса. Ко всему прочему, мальчик дистанционно продолжает заниматься с преподавателями и совершенствовать свой английский язык. А накануне светская львица передала сына отцу. У Виторгана дома также находятся: 23-летняя дочь Полина, возлюбленная Нино и ее сын 4-летний сын Саша, поэтому у Платона появилась возможность поиграть со сверстником.

Максим заснял, как купает сына после игр в ванной. Мальчик решил выступить перед папой. Он спел хит Владимира Шаинского на стихи Михаила Танича «Идет солдат по городу». Правда ребенок внес свои коррективы в текст — он заменил одну из строчек: «Чтобы его далекая, любимая ждала» на «Чтоб от улыбок девочки вся улица была светла».

Поклонников умилило трогательное видео. Многие считают, что мальчик растет копией отца. Напомним, что уже продолжительное время ходят слухи, что Собчак снова беременна. Пока телеведущая не подтвердила эту информацию, но поклонники то и дело замечают изменения в ее фигуре.