«Доча, я тебя сильно люблю!»: Толмацкий нежно поздравил сестру Децла с днем рождения

Продюсер Александр Толмацкий в Instagram нежно поздравил с днем рождения свою единственную дочь Анфису, которой исполнилось 11 лет. Отметим, что девушка является сводной сестрой рэпера Децла, который ушел из жизни в 2019 году.

«С днем рождения моя любовь! Моя девушка-мечта, моя самая заботливая, самая умная, самая красивая, самая добрая, самая-самая! Пусть этот день рождения будет самым сложным приключением в твоей жизни, пусть над тобой всегда светит солнце и поют птицы, пусть твоя жизнь будет легкой и веселой! Доча, я тебя очень люблю!» Александр Толмацкий

Напомним, что сын Кирилл Толмацкий родился у продюсера в первом браке с лаборантом Института гематологии Ириной. Это мать Децла.

Во второй раз продюсер женился на танцовщице Анне Толмацкой. Она младше его на 23 года. От этого брака, кроме дочери Анфисы, у него еще есть сын Федор. В этом году подростку исполнилось 14 лет.