«Это была не первая семья, из которой он ушел»: Анна Дубровская увела второго мужа у другой

Актриса счастлива в браке с режиссером Вадимом Дубровицким, который старше ее на 12 лет.

Актриса Анна Дубровская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже Вадиме Дубровицком. Совместных детей у них нет. Режиссер на 12 лет старше супруги.

«Он был женат, когда мы встретились. Да и я еще к тому моменту не развелась с первым мужем. Это был жестокий период в нашей жизни. И у него, и у меня случились тяжелые разрывы со вторыми половинками. У Вадима была не первая семья, из которой он ушел. Возможно, ему было легче. У меня было полное разрушение в душе». Анна Дубровская

Как отметила актриса, второй муж — большой подарок в ее судьбе. «Это то, к чему я пришла в этой жизни», — заметила звезда.

В студии программы также появилась дочь Дубровской Нина от первого брака с румыном Тудором Андронаки. «Когда родители расставались, у меня не было ощущения, что мир рушится. Мы сохранили с папой хорошие отношения. Вадима я приняла хорошо. Он интересный человек», — сказала девушка.