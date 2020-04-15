«Русская»: Волочкова поделилась архивным видео выступления на Красной площади

Время в самоизоляции российские звезды стремятся скоротать, разбирая многочисленные архивы фотографий и видео с выступлений. Известная балерина Анастасия Волочкова тоже не скучает и продолжает перебирать свои закрома. На этот раз звезда поделилась с подписчиками «Инстаграма» уникальными кадрами своего выступления на Красной площади.

«Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади! Номер «Русская». Чайковский. Постановка Владимира Васильева. Режиссер Федор Бондарчук», — подписала видео балерина.

Обратной связи от фолловеров Волочкова не ждет давно – она ограничила возможность комментировать свои публикации в социальной сети. По ее признанию, так она отгородилась от тонн критики, которую обрушивают на нее хейтеры.

Не менее уникальным кадром Волочкова делилась с поклонниками и накануне. Это фотография 1999 года, на которой звезда еще совсем юной позирует с цветами на камеру после первого в своей жизни одиночного балетного концерта, который проходил в Москве.