Очаровательный блондин: Елизавета Боярская перестала скрывать годовалого сына Гришу

Елизавета Боярская уже десять лет живет в браке с Максимом Матеевым. У пары подрастают сыновья. Старшего наследника Андрея влюбленные часто берут с собой на прогулки. А недавно они устроили праздник в честь его восьмилетия. Второй сын — Григорий — лишь в конце года отметит двухлетие. Родители скрывают малыша от общественности. Вся семья уже третью неделю находится в самоизоляции в Санкт-Петербурге.

Похоже, что, находясь в четырех стенах, Елизавета все же решила порадовать поклонников. Она впервые показала годовалого сына Гришу. На кадрах даже можно увидеть его лицо. Актриса запечатлела мальчика, который внимательно изучал картинки. Непоседа принялся разбрасывать карандаши, которые дала ему мама. На видео мальчик сидел на стуле. Его светлые волосы уже заметно отросли практически до плеч.

Боярская рассказала, что один из ее партнеров придумал для своих клиентов приятный бонус за онлайн-покупки. Это детская книжка-раскраска с наклейками. «Вы можете весело провести время со своими детками. Всем приятного дня», — поделилась полезной информацией девушка.

К слову, она уже готовится к Пасхе. По словам Елизаветы, она с детства полюбила предпраздничную суету. Правда, сама актриса не мастер печь куличи, хотя ее бабушка делала это профессионально. «Мы заказали вкуснющие пасхальные куличи „Манго-маракуйя-белый шоколад“ и „Карамель-молочный шоколад“. Главная задача теперь дотерпеть до воскресенья», — призналась она. А вот яйца красить девушка будет с близкими и уверена, что они справятся с задачей.